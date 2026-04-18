«Ми підвищили стабільність КП і зняли відповідальність з мера», — голова наглядової ради водоканалу про обрання директора

Голова Наглядової ради Миколаївводоканалу Ганна Монтавон розказала про свої повноваження, скриншот з відео ТРК МАРТ

Наглядова рада комунального підприємства «Миколаївводоканал» зняла з міського голови Олександра Сєнкевича одноосібну відповідальність за призначення директора підприємства, яке має критичне значення для міста. Таку думку в ефірі комунального телеканалу «МАРТ» висловила голова наглядової ради Ганна Монтавон. Уривок з відповідного інтерв’ю опублікували на Facebook-сторінці «Миколаївводоканалу», пишуть «МикВісті».

Як відомо, у січні 2026 року у Миколаєві призначили нового генерального директора КП «Миколаївводоканал». Ним став Геннадій Ізюмов — колишній керівник та головний інженер проєктів будівництва об’єктів водопостачання КП «Маріупольводоканал». Його призначення відбулося після конкурсу, у якому брали участь 19 кандидатів. У квітні стало відомо, що новий менеджмент водоканалу звільнив технічного директора Василя Тельпіса, який пропрацював на підприємстві понад 40 років, після цього колектив водоканалу виступив проти нового директора та дій наглядової ради.

Судячи з уровку відео, яке сьогодні, 18 квітня, опублікували на Facebook-сторінці «Миколаївводоканалу», Ганна Монтавон коментувала повноваження наглядової ради, зокрема, щодо призначення директора підприємства. За її словами, очолюваний нею колегіальний орган фактично позбавив міського голову Миколаєва «концентрації відповідальності» у кадровому питанні, а відтак призначення керівника підприємства не буде залежати від політичної ситуації та змін у керівництві міста, оскільки, наприклад Олександр Сєнкевич теоретично може стати міністром або послом. За словами Ганни Монтавон, це сприяє більш стабільній ситуації на КП.

— Тепер директор призначений не міським головою. І міський голова може, наприклад, змінити місце роботи. Він може стати міністром, послом… може вирішити…. Це одна людина, на якій зав’язано дуже багато процесів. Зараз, маючи наглядову раду, ми знімаємо цей тиск і цю концентрацію відповідальності, беремо її на себе. І підвищуємо таким чином стабільність підприємства. У нас тепер не одна людина призначає директора, а п’ять експертів, які перевіряли цього кандидата. І ми також працюємо разом. Кожен зі своєї експертизи. У нас є люди з фінансовим досвідом, досвідом роботи у міжнародних проектах. Це все дозволяє наповнити картинку більшими аспектами. І тому мета — взагалі підсилити стійкість цього підприємства, - сказала Ганна Монтавон.

Нагадаємо, раніше у наглядовій раді МКП «Миколаївводоканал» заявили, що не ухвалювали рішення про звільнення технічного директора підприємства Василя Тельпіса, як про це раніше повідомив новий гендиректор Геннадій Ізюмов.