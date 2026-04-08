За березень у Миколаєві через обстріли пошкоджено майже 80 квартир, — Сєнкевич

Сєнкевич заявив, що у Миколаєві за березень обстрілами пошкоджено майже 80 квартир. Ілюстраційне фото: МикВісті

У Миколаєві через російські обстріли у березні пошкоджено 79 квартир.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич розповів під час відкритої апаратної наради 6 квітня, пишуть «МикВісті».

За його словами, у березні в місті було три обстріли — 6, 16 та 28 березня.

6.03 — пошкоджено 61 квартиру, чотири приватні будинки, чотири нежитлові об'єкти;

16.03 — пошкоджено 18 квартир, сім приватних будинків та гімназію №26.

— Треба сказати, що наші служби відпрацювали все за стандартним протоколом, тобто на місце виїжджали адміністрації районів. Разом з управлінням надзвичайних ситуацій провели обстеження території, розгортання наметів, інформування жителів, надання консультацій і допомогли з організацією робіт щодо пошкоджених будівель. Зокрема, працювали КП «ЕЛУ автодоріг», КП ДЄЗ «Пілот», гірничо-рятувальний загін і КП ГДМП, — розповів Олександр Сєнкевич.

Він додав, що інформацію про збитки передали до управління Держбудконтролю. Також працівники Держбудконтролю проводять фіксацію наслідків. За його словами, ці роботи виконуються швидко, і на місці отримують позитивний зворотний зв’язок щодо співпраці. Крім того, інформацію направили гуманітарним організаціям.

Зазначимо, незважаючи на те, що обстрілів Миколаєва стало менше у порівнянні з початком війни, кількість пошкоджень збільшилася. Тільки за березень у місті обстежили 110 пошкоджених об'єктів.

Нагадаємо, 12 березня Миколаїв атакували безпілотниками. Під атакою був об’єкт транспортної інфраструктури. Крім того, пошкоджено два приватні будинки та дах навчального закладу. Також 16 березня внаслідок нічного обстрілу пошкоджені вікна в навчальному закладі та багатоповерхівці.

Як подати заявку на програму «ВідновиДім»?

Програма «Віднови Дім» допомагає відновлювати багатоквартирні будинки після обстрілів, компенсуючи роботи з фасаду, даху, вікон і дверей, плит перекриття, загальнобудинкових мереж та протиаварійні роботи. Щоб отримати фінансування, ОСББ потрібно правильно оформити документи та фотофіксацію пошкоджень.

Кроки для подачі заявки:

Перевірте стан конструктиву будинку. Основні несучі елементи мають бути відновлені або хоча б запроєктовані, і документи на ці роботи потрібно додати до заявки. Зробіть детальну фото- та відеофіксацію пошкоджень. Фото повинні показувати всі дефекти фасаду, даху та інших спільних елементів з різних ракурсів, зблизька та з відстані. Недостатня або некоректна фіксація — найпоширеніша причина відхилення заявок. Підготуйте повний пакет документів. Він має включати:

акт комісійного обстеження будинку,

витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ),

договори з підрядниками, де номера та суми збігаються з заявкою.

4. Подайте заявку через Фонд енергоефективності. Після прийняття документів фонд виплачує 60% авансу, решту — після перевірки виконаних робіт. В середньому розгляд триває 1–1,5 місяця.