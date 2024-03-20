Удар по Харкову. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У середу, 20 березня, росіяни вдарили по одному з районів Харкова. Куди саме було влучання не уточнюється, але під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

«Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Інформація уточнюється», – написав він.

Ігор Терехов додав, що кількість постраждалих уточняється. На місці «прильоту» дуже велика пожежа.

Нагадаємо, що російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області з артилерії.