У понеділок 1 травня в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.

Попередньо це сталося через підрив залізниці, пише «База».

За даними «Бази», на перегоні Рассуха-Унеча незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці.

Як пише «База», 7-8 вагонів зараз лежать на боці. Сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби.

Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі через влучання безпілотника.