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У понеділок 1 травня в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.
Попередньо це сталося через підрив залізниці, пише «База».
За даними «Бази», на перегоні Рассуха-Унеча незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці.
Як пише «База», 7-8 вагонів зараз лежать на боці. Сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби.
Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі через влучання безпілотника.
У понеділок 1 травня в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.
Попередньо це сталося через підрив залізниці, пише «База».
За даними «Бази», на перегоні Рассуха-Унеча незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці.
Як пише «База», 7-8 вагонів зараз лежать на боці. Сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби.
Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі через влучання безпілотника.