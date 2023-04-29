В суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі. Окупаційна «влада» регіону заявляє про влучання безпілотника.

Так званий голова окупованого Криму Михайло Развожаєв повідомив, що площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів, ніхто з персоналу не постраждав.

«Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта. За попередньою інформацією спалах стався через влучення БПЛА», — написав він.

Нагадаємо, російське військове командування вирішило перемістити на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим приблизно 400 військовослужбовців строкової служби.