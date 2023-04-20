Російське військове командування вирішило перемістити на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим приблизно 400 військовослужбовців строкової служби.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 квітня.

Так, перевести планують окупантів із населеного пункту Ізюмівка на тимчасово окупованих територіях Криму.

Це приблизно 400 військовослужбовців строкової служби російсько-окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку «Долина Скіфів».

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення РФ, вважає, що в Криму після його звільнення має жити проукраїнське населення.