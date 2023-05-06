В Южноукраїнську невідомі масово отруюють безпритульних тварин в одному із районів міста.

В Facebook-групі Южноукраїнської громади Тетяна Політаєва зазначила, що декільком собакам допомогла перехожі жінка.

— Квітковий 13. Масово травлять собак та цуценят. Ветеринари відмовились приїжджати і рятувати цю собаку. Учора декількох собачок та цуценя врятувала жіночка, зробивши якийсь укол. Доля цієї собаки мені невідома. Доречі, собака з чіпом та нашийником. Це все відбувається біля Зіркового містечка, це бачать діти, як так можна, — написала вона.