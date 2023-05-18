На території Миколаївської області двоє херсонців та львів'янка намагалися реалізувати кілограм ртуті за 800 тисяч доларів.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Поліція затримала злочинців одразу після збуту продукції та отримання потрібної суми від покупця.

— Однак безпосердньо після збуту отруйної речовини та отримання грошей, поліцейські разом з оперативниками УСБУ та за процесуального керівництва прокуратури і затримали злочинців, —йдеться в повідомленні.

Усім трьом фігурантам вже повідомлено про підозру, а замість коштів їм «‎світить»‎ до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, поліція Миколаївщини викрила жительку Миколаївщини, яка ошукала більше 40-громадян зі всієї України продаючи їм неіснуючий одяг.

Раніше, поліція Миколаївщини затримала чоловіка, який продавав російську зброю, яку знаходив на колишніх позиціях армії окупанта.

До того, у Вознесенську, що на Миколаївщині, поліція затримала 28-річного чоловіка, який у месенджері розміщував фейкові оголошення про продаж зброї та вимагав повну оплату від покупців.