Вранці, 4 червня, невідомі підпалили Матвіївський ліс. Це вже третя пожежа в лісі за останні три тижні.

Про займання повідомили в Південному лісовому офісі.

Там зазначили, що на території Баловняно-Матвіївського урочища в Миколаєві горів хвойний опад.

— О сьомій годині ранку виявлено загоряння хвойної підстілки на території 0,01 гектара Баловняно-Матвіївського урочища, - йдеться в повідомленні.

Лісівники нагадують, що в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За таких умов відвідування лісів заборонено.

Нагадаємо, нещодавно в селі Зарічне в Миколаївській області внаслідок пожежі на території домоволодіння загинули чоловік та жінка.