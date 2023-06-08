Правоохоронці затримали 26-річного жителя Миколаївщини, який прикриваючись назвою відомого благодійного фонду обікрав українців на понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, псевдоволонтер публікував у YouTube-канал ролики про збори на потреби ЗСУ. В описі до відео чоловік вказував власні реквізити для перерахування коштів.

Таким чином, затриманому вдалося обманути близько 2 тисяч українців.

— За попередніми даними, у такий спосіб зловмиснику вдалось заволодіти понад 1 мільйон гривень коштів громадян. Суми внесків були від 1 гривні до 800 грн. Кількість потерпілих, за попередніми даними, може сягати близько 2 тисяч громадян. Отримані пожертви шахрай витрачав у віртуальних казино та на розкішне життя, - повідомили в прокуратурі.

Псевдоволонтера затримали у Новому Бузі Миколаївської області. Правоохоронці провели обшук у помешканні фігуранта.

— За місцем мешкання фігуранта провели обшук та вилучили докази злочинної діяльності: грошові кошти у сумі понад 25 000 гривень та 9500 доларів США, мобільні телефони, банківські картки, на які здійснювався переказ «благодійних» коштів, ноутбук та системний блок, на яких присутні відеофрагменти, які використовувались для публікацій на ютуб-каналі, - повідомили у пресслужбі.

Чоловіку повідомили про підозру. Правоохоронці намагаються встановити осіб, що постраждали через дії шахрая.

Нагадаємо, у лютому цього року правоохоронці викрили шахрая з Одещини, який продавав на потреби ЗСУ фейкові пікапи. Обвинувачений розміщував у соціальних мережах інформацію про продаж неіснуючих автомобілів за заниженими цінами. Однією з умов продажу автомобілів за низької ціни була сплата авансу на його банківську картку.