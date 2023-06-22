Рано вранці 22 червня в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці стався вибух, після якого спалахнула пожежа.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Попередньо, дві людини загинули. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці.

З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.

Пошуково-рятувальні роботи тривають

Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку, додав мер.

За інформацією ДСНС, попередньо, вибух стався через витік газу.

Нагадаємо, в квітні у п’ятиповерхівці у Кривому Розі стався вибух газу, що призвело до пожежі. Постраждали 10 людей.