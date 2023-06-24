На Миколаївщині повідомили підозру одному зі священників московського патріархату, який поширював матеріали в підтримку армії РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, підозрюваний заперечував агресію та виправдовував дії Росії в Україні.

— Церковнослужитель через месенджер «Телеграм» розповсюджував матеріали, які виправдовували російське військове вторгнення в Україну та визнавали правомірність розв’язаної проти нашої держави війни, - йдеться в повідомленні.

В ході обшуків, проведених у помешканні фігуранта та за місцем його церковної служби, вилучено мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині поліція викрила жительку Куцурубської громади, дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка поширювала в мережі пропагандистські матеріали, що виправдовують воєнні дії Росії в Україні.