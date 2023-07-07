Миколаївська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Южноукраїнська, який поширював дані про розташування ЗСУ, які захищають Південноукраїнську АЕС.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За словами правоохоронців, 41-річний обвинувачений через Telegram за вказівками представника держави-агресора поширював інформацію про розташування поблизу міста Южноукраїнськ підрозділів ЗСУ з наданням точних координат, за що отримував грошові кошти на банківський рахунок.

— Під час виконання одного з таких чергових завдань зловмисника затримано одразу після здійснення фото та відеозйомки тимчасового місця дислокації особового складу ЗСУ, - йдеться в повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйона гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.