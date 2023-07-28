Неподалік селища Лепетиха Березнегуватської громади двоє чоловіків постраждали через розірвання боєприпасу, один з них загинув.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Миколаївщини Сергій Шайхет.

«Двоє трактористів приїхали на поле, аби заготовити на зиму для худоби солому. В якусь мить один із селян наступив на касетний снаряд, що лежав на полі, і небезпечний пристрій здетонував. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми тіла. На жаль, 48-річний потерпілий помер на місці події. Іншого чоловіка доставили до медичного закладу», – розповів Шайхет.

Поліцейські вкотре звернувся до громадян з проханням бути максимально уважними та обережними, особливо в тих населених пунктах, які піддавалися активним обстрілам. При виявленні небезпечних вибухових предметів одразу телефонуйте 102.

Раніше на протитанковій міні підірвався чоловік з села Петропавлівка Березнегуватської громади Миколаївської області.