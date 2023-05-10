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У середу, 10 травня, на протитанковій міні підірвався чоловік з села Петропавлівка Березнегуватської громади Миколаївської області.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Чоловік виїхав в поле, аби підготувати його до сівби та наїхав на небезпечний «сюрприз», залишений окупантами.
Аграрій отримав осколкові поранення і нині отримує медичну допомогу.
Нагадаємо, 8 травня на Миколаївщині стались дві події, пов’язані із детонацією вибухонебезпечних предметів у полях.
У середу, 10 травня, на протитанковій міні підірвався чоловік з села Петропавлівка Березнегуватської громади Миколаївської області.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Чоловік виїхав в поле, аби підготувати його до сівби та наїхав на небезпечний «сюрприз», залишений окупантами.
Аграрій отримав осколкові поранення і нині отримує медичну допомогу.
Нагадаємо, 8 травня на Миколаївщині стались дві події, пов’язані із детонацією вибухонебезпечних предметів у полях.