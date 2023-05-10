У середу, 10 травня, на протитанковій міні підірвався чоловік з села Петропавлівка Березнегуватської громади Миколаївської області.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Чоловік виїхав в поле, аби підготувати його до сівби та наїхав на небезпечний «сюрприз», залишений окупантами.

Аграрій отримав осколкові поранення і нині отримує медичну допомогу.

Нагадаємо, 8 травня на Миколаївщині стались дві події, пов’язані із детонацією вибухонебезпечних предметів у полях.