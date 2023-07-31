Російські загарбники викрали з Херсонського художнього музею три полотна художника-мариніста Івана Айвазовського, написані в 19 столітті.

Про це у Художньому музеї імені Олексія Шовкуненка розповіли у річницю від дня народження Айвазовського.

Та зазначили, що викрадено картини «Буря вщухає», «Вигляд міста Одеси» та «Море».

«Один з найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів «по Айвазовському» та викрадали його картини з музеїв окупованих міст», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти викрали з херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка картину відомого українського художника Давида Бурлюка.