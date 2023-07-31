Російські загарбники викрали з Херсонського художнього музею три полотна художника-мариніста Івана Айвазовського, написані в 19 столітті.
Про це у Художньому музеї імені Олексія Шовкуненка розповіли у річницю від дня народження Айвазовського.
Та зазначили, що викрадено картини «Буря вщухає», «Вигляд міста Одеси» та «Море».
«Один з найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів «по Айвазовському» та викрадали його картини з музеїв окупованих міст», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти викрали з херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка картину відомого українського художника Давида Бурлюка.
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Російські загарбники викрали з Херсонського художнього музею три полотна художника-мариніста Івана Айвазовського, написані в 19 столітті.
Про це у Художньому музеї імені Олексія Шовкуненка розповіли у річницю від дня народження Айвазовського.
Та зазначили, що викрадено картини «Буря вщухає», «Вигляд міста Одеси» та «Море».
«Один з найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів «по Айвазовському» та викрадали його картини з музеїв окупованих міст», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти викрали з херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка картину відомого українського художника Давида Бурлюка.