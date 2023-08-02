На тимчасово окупованих територіях України росіяни поставили план перед місцевими гауляйтерами щодо вивезення понад 10 тисяч місцевих дітей на «відпочинок» до РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Дітей вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї та до інших регіонів Росії.

Депортацію дітей курує провладна політична партія «Єдина Росія». У ЦНС пояснили, що в таборах дітей піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й «освітні заходи».

Центр нацспротиву пояснив, що при цьому нерідко діти стають жертвами злочинів.

«Зокрема в дитячому таборі в Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донецької області стали жертвами педофіла, який скористався їхнім безправним статусом на віддаленій землі», — йдеться у повідомленні.

ЦНС повідомляє, що це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми.

«До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів», — додали у Центрі.

Раніше повідомлялося, що Росія під виглядом «оздоровлення» вивезла до Білорусі понад 3 тисячі українських дітей.