Росія під виглядом «оздоровлення» вивезла до Білорусі понад 3 тисячі українських дітей.

Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

Виступаючи на Раді безпеки ООН він звернувся до членів від Білорусі, заявивши, що з на територію їхньої країни було відправлено понад 3 тисячі дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Він зазначив, що депортованих дітей «піддають антиукраїнській індоктринації та пропаганді, спрямованій на прищеплення ненависті до України, її мови, культури та історії».

Нагадаємо, журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів 15 сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.

Нещодавно під час брифінгу директорка департаменту освіти і науки Миколаївської військової адміністрації Алла Веліховська розповіла, що в Грузії діти перебувають під опікою посла України. Весь цей час вони навчалися там і перебувають у нормальних умовах.