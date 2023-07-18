Журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів 15 сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.

Про це у матеріалі видання «Діти були перелякані»: хто вивіз 15 українських сиріт у Росію.

В березні 2022 року село Новопетрівка було окуповано російськими військовими. На території села розташована школа-інтернат, у якій перебувало 15 дітей-сиріт, яким понад три місяці разом з вихователями й директоркою школи довелося жити у підвалі без води, світла та мобільного зв’язку.

У середині липня на територію школи прийшли озброєні люди у формі і змусили дітей поїхати з ними. З ними поїхала і їхня директорка та опікунка Наталія Луцик. У відеороликах пропаганда РФ показувала це, як евакуацію.

Спочатку дітей поселили у Центр соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Степанівка, що в передмісті Херсона, де окупантів зафіксували камери відеоспостереження.

— Військові РФ поводили себе зухвало, бо були впевнені, що через балаклави, які приховують їх обличчя, їх не впізнають. Однак один з чоловіків був без маски. На камерах видно, що він має характерну бороду з білим пасмом. Журналісти «Слідства.Інфо» встановило, що цим чоловіком є Георгій Тамбовцев, так званий заступник міністра окупаційного Міністерства молодіжної політики та спорту у Херсонській області, — йдеться в матеріалі видання.

ЗМІ зазначають, до війни Георгій Тамбовцев був одним з керівників проросійського руху у Херсоні «Концепція суспільної безпеки», який просував ідеї спорідненості з Росією. Наразі він представляє окупаційну владу Херсонщини та «опікується» долею дітей-сиріт.

До викрадення дітей причетна також призначена росіянами ректорка Херсонського державного аграрно-економічного університету Євгенія Чернишова , яка була викладачкою агрономічного факультету цього ж вишу.

Після Херсону дітей вивезли в Анапу, в оздоровчий табір «Жемчужина России». Директором санаторію є Олександр Кибкало, який за наказом російського уряду прийняв дітей у таборі. В Анапі українські діти пробули місяць. Там вони домовились між собою не спілкуватися із місцевими вихователями та вчитися окремо.

Табір в Анапі, де жили діти

Після чого волонтерам вдалося врятувати сиріт та евакуювати до Грузії.

— 15-ом сиротам Новопетрівської спеціалізованої школи пощастило виїхати з Росії, бо за них боролися. Ще ж понад 19 тисяч українських дітей досі залишаються у руках окупантів. Їх всиновлюють у російські сімʼї, вчать історії Росії та їм примусово видають російські паспорти, — зазначають в «Слідство.Інфо».

Нещодавно під час брифінгу директорка департаменту освіти і науки Миколаївської військової адміністрації Алла Веліховська розповіла, що в Грузії діти перебувають під опікою посла України. Весь цей час вони навчалися там і перебувають у нормальних умовах.

Повернутися до України вони мають після закінчення воєнного стану.