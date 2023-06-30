16 вихованців Новопетрівської школи-інтернату Миколаївської області, яких раніше незаконно вивезли до російської Анапи наразі перебувають у Грузії.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської військової адміністрації Алла Веліховська.

Вона повідомила, що діти які перебували на території Новопетрівської спеціальної школи-інтернату, спочатку потрапили до Херсонської області, а потім до російського міста Анапа. Після чого були вивезені до Грузії.

— Зараз вони перебувають там, під опікою посла України в Грузії. Весь цей час вони навчалися там і перебувають у нормальних умовах. Повернутися до України діти мають після закінчення воєнного стану», — сказала Алла Веліховська.

При цьому вона зазначила, що якщо буде ухвалено рішення щодо їх повернення на територію України до завершення війни, місця для дітей уже готові.

Також вона додала, що найімовірніше до України повернуться 14 дітей школи-інтернату, тому що одну дитину всиновила сім'я зі США. Ще одну дитину зараз теж бажає забрати сім'я, яка має право на це.

Нагадаємо, директорка Новопетрівської спецшколи під час примусової депортації дітей в Росію поїхала зі своїми вихованцями, звідки змогла вивезти їх до Грузії.