Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи.

Міноборони РФ заявило, що Україна, нібито, атакувала двома морськими дронами (безекіпажними катерами) військово-морську базу в місті.

Ці дрони, за даними російського відомства, виявили та знищили російські кораблі, що охороняли зовнішній рейд бази.

Перші повідомлення про вибухи в Новоросійську з'явилися близько першої години ночі. Місцеві жителі писали, що бачили яскравий спалах над морем та вибухи там, де Каспійський трубопровідний консорціум.

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито українських дронів на Новоросійськ немає. Також зазначають, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває в штатному режимі. У консорціумі додали, що наразі тимчасово припинено рух суден у порту в Новоросійську.

Нагадаємо, нещодавно, уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.

Раніше дрони також атакували Москву 28, 24 і 4 липня. В усіх випадках загиблих не було.