В одному з селищ Первомайського району, що на Миколаївщині за розбійний напад на 79-річну жінку засудили до 9 років ув’язнення 67-річного чоловіка.

Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура, його засуджено за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України.

За даними слідства, у лютому цього року чоловік прийшов до мешканки одного із селищ Первомайського району та запропонував свою допомогу по господарству, на що вона відмовилася.

Тоді чоловік непомітно проник до будинку та намагався пограбувати господарку. Коли жінка його застала на «гарячому», він взяв з вішака куртку, накинув їй на голову та почав душити, вимагаючи віддати йому гроші. Отримавши що хотів, крадій покинув будинок.

Зазначається, що його провину було доведено у повному обсязі.

Нагадаємо, в Одесі слідчі викрили 36-річного киянина, що переодягнувся в жіночий одяг та пограбував одеситку на 500 тисяч доларів.