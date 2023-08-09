Правоохоронці розшукують автомобіль Daewoo Lanos, водій якого 4 серпня у Миколаєві врізався в вантажівку та втік з місця ДТП.

Розшукуваний автомобіль сірого кольору з номерним знаком — ВЕ5953ЕІ, повідомили у Патрульній поліції Миколаївської області.

За даними працівників поліції, аварія сталася в Інгульському районі біля будинку № 157-Б, де необачний водій врізався в вантажівку MAN tgx припарковану в заїзному кармані.

Наразі правоохоронці встановлюють очевидців дорожньо-транспортної пригоди.

У зв’язку з цим, відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звернулися до мешканців з проханням, які мають будь-яку інформацію про дану аварію, або місце знаходження розшукуваного автомобіля повідомити за телефонами: (063)996-65-05, (095)007-58-47, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутись за адресою: Миколаїв, вулиця Новозаводська 1Б/1, кабінет 113.