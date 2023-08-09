На Миколаївщині троє чоловіків займались незаконним виловом риби в акваторії Чорного моря.

Як повідомила Миколаївська обласна прокуратура, свою діяльність вони здійснювали в районі Тендрівської коси та Ягорлицької затоки.

Попри встановлену заборону на вилов морських жителів, троє чоловіків застосовуючи заборонене знаряддя лову, виловили 709 особин різної породи риб та раків, серед них дев'ять червонокнижних севрюги та 167 крабів.

За даними правоохоронців, чоловіки завдали шкоди рибному господарству держави на суму близько 880 тисяч гривень.

Зазначається, що тривалий час ніяких заходів до браконьєрів не вживалися, хоча обвинувальні акти стосовно них вже було розглянуто Очаківським міськрайонним судом у попередні роки.

Це і стало підставою для пред’явлення позову Миколаївською прокуратурою, який розглянуто Очаківським міськрайонним судом та задоволено у повному обсязі.

Також повідомляється, що стягнуті з браконьєрів кошти будуть направлені до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища до бюджету Очаківської міської територіальної громади.

Як повідомлялось раніше, в Миколаєві та області до 1 серпня діяла заборона на купання та вилов риби у водоймах через наслідки підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ.

Попри це, на Центральному ринку у Миколаєві виявили 10 кілограмів риби, яку продавали без документів, що підтверджують законність її набуття.