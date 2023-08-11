Правоохоронці затримали мешканку Одеси, яка отримувала гроші від росіян за координати перебування військовослужбовців ЗСУ в Одесі та Миколаєві.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

«За даними слідства, у червні 2023 року жителька Одеси неодноразово надсилала співробітнику російських розвідувальних органів через Telegram координати перебування військовослужбовців ЗСУ в Одесі та Миколаєві. Спецслужбу країни-агресора також цікавила інформація щодо діяльності та вразливих місць військових об’єктів і підрозділів ЗСУ, гуманітарного забезпечення та критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

За ці «послуги» інформаторка отримувала гроші на банківську карту. Сума винагороди залежала від цінності інформації — від 50 до 500 доларів США.

Під час обшуку правоохоронці вилучили банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі жінці обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою.

В СБУ також повідомили, що після ворожих повітряних атак на Одесу вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки «прильотів».

За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого «куратора» з ФСБ до 20 тисяч у гривневому еквіваленті. Суми надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.

В СБУ зазначили, що підозрбвана повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Їй загрожує довічне ув’язнення.