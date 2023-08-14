Вночі, 12 серпня у Вознесенському районі Миколаївської області водій мопеда, що перебував у стані алкогольного сп'яніння побив патрульного під час складання протоколу.

Як повідомляють в ГУ Національної поліції Миколаївської області, патрулюючи в одному з сіл Дорошівської громади, співробітники поліції виявили мопед, яких рухався без державного номерного знака.

«‎Правоохоронці зупинили транспортний засіб, за кермом якого перебував 23-річний водій із ознаками алкогольного сп’яніння»‎, — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, правопорушник відмовився на вимогу поліції надавати свої документи та проходити медичний огляд на місці зупинки. Зазначається, що зловмисник почав поводити себе неадекватно, висловлювався нецензурною лайкою на адресу працівників поліції, а на вимоги заспокоїтись та припинити протиправну поведінку не реагував.

«‎Після чого, правопорушник ігноруючи законні вимоги поліцейських, наніс удар кулаком в обличчя одному з інспекторів, у результаті чого правоохоронець отримав тілесні ушкодження»‎, — написали в поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника, йому повідомили підозру. За погрозу та насильство стосовно працівника поліції чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві правоохоронці затримали 33-річну жінку, яка у відповідь на зауваження про хуліганство побила патрульну.