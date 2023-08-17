У місті Білгород-Дністровський Одеської області поліцейський з дружиною двічі наїхали на літню жінку автівкою, викликали швидку і втекли з місця ДТП. Постраждала померла в лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області та пресслужба Державного бюро розслідувань

Поліція повідомляє, що вранці 16 серпня правоохоронець, виїжджаючи з двору на своїй автівці заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції. Судячи з відео, вони наїхали на неї двічі.

Подружжя перемістило потерпілу на лаву під під'їздом, після чого викликало швидку допомогу. Не дочекавшись медиків, водій залишив місце аварії, а пізніше місце події покинула і дружина.

81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла.

Як повідомляють правоохоронці, обох поліцейських відсторонили від виконання обов'язків. Водія затримали, його буде поміщено до ізолятора. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у порушенні правил дорожнього руху. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 10 серпня у Миколаєві військовий на Volkswagen, їдучи смугою для громадського транспорту, спочатку мало не збив жінку, яка проходила дорогу, а потім врізався в «Таврію». В середині легкового авто були двоє дітей — хлопчик та дівчинка близько 7 та 4 років. Остання в момент зіткнення вилетіла з машини на дорогу під ноги пішоходам.