Вдень 24 серпня російські війська завдали ударів по житлових квартадлах Херсона.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
«Росармія прицільним вогнем вкрила житлові будинки. Через обстріли оселі містян зазнали серйозних руйнувань», — зазначили в ОВА.
Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 7-річна дитина. Зараз дівчинка у під наглядом херсонських лікарів.
Раніше російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Вдень 24 серпня російські війська завдали ударів по житлових квартадлах Херсона.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
«Росармія прицільним вогнем вкрила житлові будинки. Через обстріли оселі містян зазнали серйозних руйнувань», — зазначили в ОВА.
Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 7-річна дитина. Зараз дівчинка у під наглядом херсонських лікарів.
Раніше російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.