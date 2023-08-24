Вдень 24 серпня російські війська завдали ударів по житлових квартадлах Херсона.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

«Росармія прицільним вогнем вкрила житлові будинки. Через обстріли оселі містян зазнали серйозних руйнувань», — зазначили в ОВА.

Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 7-річна дитина. Зараз дівчинка у під наглядом херсонських лікарів.

Раніше російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.