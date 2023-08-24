Російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Стало відомо, що близько четвертої ранку окупанти обстріляли будівлю медичної установи у Комишанах.
«Росія зруйнувала ще одну лікарню на Херсонщині. Пошкоджені два кабінети, стеля, система водопостачання, вщент зруйнований дах», — йдеться у повідомленні.
Нещодавно, російсько-окупаційні війська завдали близько семи обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ.
Раніше повідомлялось, що вночі 24 серпня росіяни вдарили по Дніпру ракетами.
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Російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Стало відомо, що близько четвертої ранку окупанти обстріляли будівлю медичної установи у Комишанах.
«Росія зруйнувала ще одну лікарню на Херсонщині. Пошкоджені два кабінети, стеля, система водопостачання, вщент зруйнований дах», — йдеться у повідомленні.
Нещодавно, російсько-окупаційні війська завдали близько семи обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ.
Раніше повідомлялось, що вночі 24 серпня росіяни вдарили по Дніпру ракетами.