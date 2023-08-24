Російська армія обстріляла медичну установу на Херсонщині у Комишанах, постраждалих серед цивільних немає.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Стало відомо, що близько четвертої ранку окупанти обстріляли будівлю медичної установи у Комишанах.

«Росія зруйнувала ще одну лікарню на Херсонщині. Пошкоджені два кабінети, стеля, система водопостачання, вщент зруйнований дах», — йдеться у повідомленні.

Нещодавно, російсько-окупаційні війська завдали близько семи обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ.

Раніше повідомлялось, що вночі 24 серпня росіяни вдарили по Дніпру ракетами.