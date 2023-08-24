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Протягом 23-24 серпня російсько-окупаційні війська завдали близько семи обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Вчора, 23 серпня, о 15:43, 17:05 та 17:50 ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Пізніше о 16:21, 18:26 та вночі о 03:02 ворожі обстріли зафіксовані по Очакову. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію мережі Інтернет. Детальна інформація уточнюється.

Також цієї ночі о 03:04 внаслідок обстрілів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами території Миколаївщини. З них двом допомогу було надано амбулаторно, ще одна людина отримує всю необхідну медичну допомогу у лікарні.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі 24 серпня росіяни вдарили по Дніпру ракетами.