На полі біля села Грейгове Миколаївського району Миколаївської області понад годину горіла суха стерня від зібраного врожаю. Екологічні збитки оцінили у 221,5 тисячі гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Пожежа сталася близько опівдні 8 серпня, про що на «гарячу лінію» інспекції повідомили місцеві жителі. Її площа становила 1000 квадратних метрів, проміжок часу між повідомленням про пожежу та її ліквідацією склав 1 годину 11 хвилин.

«Загальний розмір шкоди від пожежі пожнивних залишків на полі становить 221,5 тисячі гривень», — йдеться у повідомленні.

Водночас, додають там, місцеві заявляють про навмисний підпал стерні співробітниками компанії-власника цих сільськогосподарських земель. Через це на місце викликали поліцію.

Наразі інспекція склала повідомлення про кримінальне правопорушення (частина 1 статті 245 КК України) та передала усі матеріали до правоохоронних органів для того, щоб розпочати досудове розслідування.

«Ця стаття передбачає штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку 2023 року миколаївським рятувальникам довелося гасити понад тисячу пожеж, в яких загинуло 34 жителі області.