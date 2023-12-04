В Індонезії на острові Суматра у неділю 3 грудня почалося виверження вулкана Марапі, який викинув стовп диму на висоту трьох кілометрів.

Про це повідомило Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих країни (BNPB), пише Укрінформ.

Вулкан заввишки 2891 метр почав вивергатися о 14:54 за місцевим часом. Вулканічний попільний шлейф поширився по прилеглих районах, повідомила влада. На знімках від BNPB видно автомобілі та дороги, вкриті попелом.

Влада заборонила місцевим жителям і туристам здійснювати будь-яку діяльність в радіусі 3 кілометрів від кратера вулкана і встановила другий найвищий рівень небезпеки для Марапі.

«Ми роздали жителям маски і закликаємо їх залишатися вдома», — сказав Аде Сетіаван, співробітник місцевого підрозділу BPBD з ліквідації наслідків стихійних лих.

Рятувальники всю ніч на 4 грудня шукали зниклих безвісти після виверження вулкана, знайшли мертвими щонайменше 11 любителів походів.

— Було 26 людей, які не були евакуйовані. Ми знайшли 14 з них. Трьох знайшли живими, а 11 — мертвими, — сказав голова пошуково-рятувального агентства у місті Паданг Абдул Малік.

Він додав, що 12 осіб все ще вважаються зниклими безвісти, 49 людей самостійно спустилися з гори, деякі з них були доставлені в лікарню.

Індонезія розташована на так званому «Тихоокеанському вогняному кільці» і має 127 діючих вулканів, згідно з даними вулканологічного агентства.

Нагадаємо, 7 жовтря захід Афганістану сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,3, який супроводжувався сильними поштовхами. Загинули понад 2 тисячі людей.