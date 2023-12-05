У Вельсі сапери знищили справжню бомбу, яку місцеве подружжя зберігало у саду як декор.

Про це пише «УП. Життя» з посиланням на британські ЗМІ.

Вибуховий пристрій пролежав на подвір’ї більше століття. Сіан і Джеффрі Едвардс засмутились, коли дізналися, що їхня «прикраса» — вибухонебезпечна.

Ракета, яка лежала біля будинку Едвардсів, датується приблизно кінцем ХІХ століття.

Подружжя думало, що це був «муляж» бомби без заряду. Сіан Едвардс розповіла, що часто стукала по бомбі лопаткою, щоб обтрусити з неї землю після роботи в саду.

Однак нещодавно предмет помітив поліціянт. Він повідомив господарям будинку, що викличе саперів, аби знищити бомбу.

«Це був наш «старий друг». Мені дуже шкода, що бідолаху розірвало на шматки», — висловився 77-річний Джеффрі Едвардс.

Історію цієї бомби йому розповіла сім’я Морріс, адже попереднім власником будинку був їхній родич.

Він знайшов бомбу понад 100 років тому, коли в бухті Сент-Брайдс стояли кораблі Королівського військово-морського флоту. Вони вчилися стріляти по мішенях неподалік від валлійського села Брод-Хейвен.

«Поп Морріс, який розносив лимонад, спускався до Брод-Хейвен на коні та знайшов снаряд. Він ледве витягнув його на берег, поклав на воза і поїхав додому за 7 миль. Він поклав його на подвір’ї, де той і залишився», — сказав Джеффрі Едвардс.

Коли Едвардси купили будинок у 1982 році, бомбу пофарбували в червоний — під колір підвіконня.

Вона простояла у саду протягом двох світових воєн.

Нещодавно бомбу перевезли до занедбаного кар’єру в замку Волвін, засипали п’ятьма тоннами піску і підірвали.

«Ми можемо підтвердити, що 30 листопада 2023 року військовослужбовці 721-го саперного взводу 11-го саперного полку RLC, що дислокується в Ешчерчі, відреагували на запит поліції Дайфед-Поувіс про підозрілий боєприпас. Команда саперів оцінила предмет і визначила, що це 64-фунтовий морський снаряд, який було вивезено з місця події для подальшого підриву», — підтвердили у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, у селі Максимівка Первомайської ОТГ Миколаївської області місцеві мешканці живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.