Сьогодні, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку.

Про це повідомили в ДСНС Миколаївської області.

За даними рятувальників, власник оселі отримав опіки стегна 1-2 ступеню та доставлений до лікарні. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів, її спричинило порушення експлуатації електропобутових приладів.

Також в ДСНС повідомили, що 4 грудня в селі Степове Миколаївського району загорівся будинок, згоріли речі та меблі. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів, її причина наразі встановлюється.

Нагадаємо, що у неділю, 3 грудня, в Миколаєві сталася пожежа в квартирі на п'ятому поверсі десятиповерхового житлового будинку на вулиці Океанівській. В Пожежі загинув чоловік.