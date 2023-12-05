Сьогодні, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку.
Про це повідомили в ДСНС Миколаївської області.
За даними рятувальників, власник оселі отримав опіки стегна 1-2 ступеню та доставлений до лікарні. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів, її спричинило порушення експлуатації електропобутових приладів.
Також в ДСНС повідомили, що 4 грудня в селі Степове Миколаївського району загорівся будинок, згоріли речі та меблі. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів, її причина наразі встановлюється.
Нагадаємо, що у неділю, 3 грудня, в Миколаєві сталася пожежа в квартирі на п'ятому поверсі десятиповерхового житлового будинку на вулиці Океанівській. В Пожежі загинув чоловік.
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Сьогодні, 5 грудня, в селі Комісарівка Миколаївського району виникла пожежа в одній із кімнат житлового будинку.
Про це повідомили в ДСНС Миколаївської області.
За даними рятувальників, власник оселі отримав опіки стегна 1-2 ступеню та доставлений до лікарні. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів, її спричинило порушення експлуатації електропобутових приладів.
Також в ДСНС повідомили, що 4 грудня в селі Степове Миколаївського району загорівся будинок, згоріли речі та меблі. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів, її причина наразі встановлюється.
Нагадаємо, що у неділю, 3 грудня, в Миколаєві сталася пожежа в квартирі на п'ятому поверсі десятиповерхового житлового будинку на вулиці Океанівській. В Пожежі загинув чоловік.