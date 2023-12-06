Вранці 6 грудня в центрі Одеси, по вулиці Базарній, обвалився аварійний будинок-пам’ятка архітектури.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.

Мова йде про історичну будівлю прибуткового будинку Олова і Дур’яна.

По прибуттю на місце рятувальників з’ясувалося, що сталося руйнування 3-го під’їзду, з 1 по 3-й поверх.

Вогнеборці відразу приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт та обстежили будинок на наявність людей. Від ДСНС залучалась 18 одиниць пожежної техніки та 55 рятувальників. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено.

За даними «Думської», на момент обвалення в підвалі будівлі були люди. Там, попри аварійність і недавнє обвалення, продовжували жити двірники.

«Ніхто з жителів цього будинку не постраждав. Хто там жив на руїнах, замість того, щоб піти туди, де їх чекають, ніхто проконтролювати не може», — прокоментували ситуацію в мерії.

За інформацією відповідних служб, двірники там не жили, додали в муніципалітеті.

Це вже друге обвалення в цій будівлі за місяць. Майже половина прибуткового будинку Олова і Дур’яна обвалилася рано вранці 27 листопада. Людей звідти давно відселили, лише в підвалі жили двірники. На щастя, тоді також ніхто не постраждав.

Будинок до обвалу/Думська

Трохи пізніше в мерії заявили, що пам’ятку архітектури знесуть, але для цього з неї мають зняти охоронний статус.

Аварійною багатостраждальну будівлю визнали ще в 1994. У 2005 обвалилася частина горища і стіни. У 2021 після ремонту каналізації у дворі почав просідати ґрунт, що призвело до можливості обвалу.

Уже цього року будинок постраждав від вибухової хвилі під час ракетного обстрілу 14 серпня.

Нагадаємо, влітку на Закарпатті обвалився пішохідний міст, три жінки впали в річку з висоти 20 метрів.