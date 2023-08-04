У четвер, 3 серпня, з пішохідного навісного мосту в селі Кваси на Закарпатті впали три жінки, одна з них загинула.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області це мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку.

За даними рятувальників, жінки впали з висоти 20 метрів у річку Чорна Тиса, через часткове руйнування дерев’яного покриття мосту.

Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі. На жаль, попри старання медиків 54-річна постраждала померла в автомобілі «швидкої».

Ще двох жінок, 37 років народження, госпіталізовано до лікарні. Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

Нагадаємо, на Закарпатті обвалився міст разом з автівками, постраждали троє людей.