Після стрімкого зростання кількості випадків захворювання на кір, а також великої кількості госпіталізованих інфікованих дітей, Міністерство охорони здоров’я Румунії оголосило епідемію кору на національному рівні.

Про це повідомляє Romania insider.

На даний момент зареєстровано майже 2 тисячі випадків у 29 округах.

У зв’язку з епідемічним режимом вакцинацію отримають діти віком від 9 до 11 місяців, порівняно зі звичайною схемою щеплень проти кору у віці 12 місяців і 5–7 років. Нова кампанія також буде спрямована на тих, хто не щеплений або має неповну вакцинацію.

Також МОЗ разом із сімейними лікарями проведе інформаційну кампанію для батьків щодо кращого дотримання програми вакцинації.

Кір — це інфекційна хвороба, яка легко передається, особливо невакцинованим дітям, і іноді вона має серйозний перебіг і може виникнути ускладнення, попереджають чиновники румунського Міністерства охорони здоров’я.

Охоплення вакцинацією першою дозою на національному рівні становить 78%, а другою дозою — 62% дітей.

Нагадаємо, що цьогоріч в Україні зафіксували в 4 рази більше випадків кору, ніж у минулому.