У Калуському районі Івано-Франківської області посеред вулиці виявили тіло новонародженої дитини.
Правоохоронці шукають її матір, повідомили в поліції Івано-Франківської області.
5 грудня на лінію «102» звернувся місцевий мешканець села Кропивник й повідомив, що поблизу свого будинку виявив тіло немовля.
Тіло дитини правоохоронці направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті.
За фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (частина 1 статті 117 ККУ) правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, 2019 року у Голосіївському районі Києва знайшли труп новонародженої дівчинки. Правоохоронцям вдалося затримати матір дитини.
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У Калуському районі Івано-Франківської області посеред вулиці виявили тіло новонародженої дитини.
Правоохоронці шукають її матір, повідомили в поліції Івано-Франківської області.
5 грудня на лінію «102» звернувся місцевий мешканець села Кропивник й повідомив, що поблизу свого будинку виявив тіло немовля.
Тіло дитини правоохоронці направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті.
За фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (частина 1 статті 117 ККУ) правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, 2019 року у Голосіївському районі Києва знайшли труп новонародженої дівчинки. Правоохоронцям вдалося затримати матір дитини.