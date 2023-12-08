У Миколаєві судитимуть 44-річного місцевого мешканця, який підозрюється у вбивстві своєї співмешканки.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

За даними правоохоронців, на початку грудня цього року чоловік на грунті ревнощів побив свою співмешканку. Він наніс їй не менше 22 ударів руками та ногами, внаслідок чого жінка померла.

Адвокат чоловіка просив обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Але суд постановив, що на час слідства підозрюваний буде знаходитись під вартою без можливості внесення застави.

Також раніше повідомлялось, що жителька села Висунськ Миколаївської області підозрюється у вбивстві свого співмешканця. Їй загрожує 15 років позбавлення волі.