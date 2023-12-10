Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні зріс відсоток викидів вуглекислого газу. Наразі збитки екології внаслідок таких викидів оцінюють у 10 мільярдів доларів.

Таку цифру озвучили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Та попри це країна дотримується зобовʼязань щодо екологічних реформ.

«Наша країна продовжує виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання та не відмовляється від своїх кліматичних цілей», — зазначають у міністерстві.

Так, Україна продовжує євроінтеграційні реформи, які дозволять українським підприємствам-забруднювачам модернізуватися і рухатись до принципів циркулярної економіки. Відновлюватись планують з використанням найновіших технологій, таких як водень.

Зокрема, до 2030 в Україні планують скоротити частку викидів метану «Global Methane Pledge» на 30%.

Читайте статтю «НикВести» «Побічна жертва: Як війна руйнує екологію півдня та що з цим робити».