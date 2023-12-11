Сьогодні, 11 грудня, профспілка автодорожніх перевізників Словаччини (UNAS) вирішила поновити страйк на кордоні з Україною.

Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що словацькі перевізники вирішили блокувати прикордонний перехід «Вишнє Німецьке» з 15 години.

«В'їзд на територію Словацької Республіки для вантажного транспорту буде заблоковано. Пасажирські перевезення жодним чином не обмежуватимуться. Рішення ухвалено на основі оцінки отриманої інформації та її впливу на словацький ринок автомобільних перевезень. Таким чином ми приєднуємося до протестів, організованих у Польщі з 6.11.2023, а з 11.12.2023 на території Угорщини», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім зернових, заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.

Станом на 24 листопада українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі.