Норвезьке судно Strinda було уражене ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого на судні виникла пожежа.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що атака на танкер сталася за 111 кілометрів на північ від Баб-ель-Мандебської протоки, що з’єднує Червоне море і Аденську затоку, розповів офіційний представник США. За словами іншого офіційного представника Сполучених Штатів, судно упродовж кількох годин після атаки змогло продовжувати рух.

«Кораблів США під час атаки поблизу не було, але есмінець USS MASON відповів на виклик Strinda і наразі надає допомогу», – заявили в Центральному командуванні Збройних сил США.

Танкер Strinda ходить під прапором Норвегії.

Раніше повідомлялося, що росіяни вчергове обстріляли Одеську область. Під ракетний удар потрапило іноземне цивільне судно, внаслідок чого загинула людина і ще четверо було поранено.