Миколаївські прокурори повідомили подробиці конфлікту в Первомайську між порушниками правил дорожнього руху і правоохоронцями.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Відомо, що 4 грудня співробітники поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль марки Toyota під керуванням 35-річного місцевого жителя з явними ознаками сп'яніння. Під час складання матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності водій намагався втекти з місця події на своєму автомобілі, але співробітники поліції не дали йому цього зробити.

Згодом водій викликав свого 43-річного знайомого, який за 10 хвилин під'їхав на «Шкоді» і зупинився навпроти службового автомобіля правоохоронців. Водій автомобіля «Тойота» підбіг до передніх пасажирських дверцят і сів у салон. Відразу ж за ним побіг поліцейський і намагався витягти втікача з автомобіля.

У цей час водій, який перебував за кермом, різко почав рух автомобіля, протягнувши близько 50 метрів за собою правоохоронця. Останній упав на асфальт, отримавши тілесні ушкодження.

За годину водія автомобіля «Шкода» затримали у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Так, водія автомобіля «Тойота», який кілька днів ховався від органів досудового розслідування, було оголошено в розшук.

Згодом, 7 грудня підозрюваного затримали за ухвалою суду та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Первомайського райвідділу поліції ГУНП у Миколаївській області.

За кримінальні правопорушення законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше повідомлялося, що на автовокзалі в Южноукраїнську під час бійки один із хуліганів побив правоохоронців, які прибули на виклик.