Сьогодні, 12 грудня, українська поштова компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Мілані.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

Зазначається, що відсьогодні можна відправляти та отримувати з України посилки до 100 кг у міланському відділенні за адресою Viale Monte Nero, 72.

Першим відправленням в Україну стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ. Термін доставлення з України в Італію — від 5 днів.

Вартість доставки з Італії в Україну становить:

документи — 21 євро;

посилки до 2 кг — 22 євро;

посилки до 10 кг — 27 євро;

посилки до 30 кг — 45 євро;

вантажі від 30 до 100 кг — 1,7 євро за кожен кілограм.

Зокрема, для клієнтів доступне доставлення кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт і мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково: +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.

У компанії додають, що це вже 11 європейська країна, де запрацювала Nova Post. Це також ювілейне 80 відділення Nova Post, яке відкрили у Європі.

У планах компанії — розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі й Неаполі найближчим часом.

Нагадаємо, наразі відділення «‎Нова пошта»‎ працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві.

Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.