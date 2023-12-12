Сьогодні, 12 грудня, українська поштова компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Мілані.
Про це йдеться у соцмережах компанії.
Зазначається, що відсьогодні можна відправляти та отримувати з України посилки до 100 кг у міланському відділенні за адресою Viale Monte Nero, 72.
Першим відправленням в Україну стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ. Термін доставлення з України в Італію — від 5 днів.
Вартість доставки з Італії в Україну становить:
Зокрема, для клієнтів доступне доставлення кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт і мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково: +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.
У компанії додають, що це вже 11 європейська країна, де запрацювала Nova Post. Це також ювілейне 80 відділення Nova Post, яке відкрили у Європі.
У планах компанії — розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі й Неаполі найближчим часом.
Нагадаємо, наразі відділення «Нова пошта» працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві.
Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.
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Сьогодні, 12 грудня, українська поштова компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Мілані.
Про це йдеться у соцмережах компанії.
Зазначається, що відсьогодні можна відправляти та отримувати з України посилки до 100 кг у міланському відділенні за адресою Viale Monte Nero, 72.
Першим відправленням в Україну стала листівка від українських дітей своєму татові у прифронтовий Краматорськ. Термін доставлення з України в Італію — від 5 днів.
Вартість доставки з Італії в Україну становить:
Зокрема, для клієнтів доступне доставлення кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт і мобільний додаток. Доставка кур’єром сплачується додатково: +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.
У компанії додають, що це вже 11 європейська країна, де запрацювала Nova Post. Це також ювілейне 80 відділення Nova Post, яке відкрили у Європі.
У планах компанії — розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі й Неаполі найближчим часом.
Нагадаємо, наразі відділення «Нова пошта» працюють у двох європейських країнах — Польщі та Литві. У березні відкрили перше відділення в Литві.
Також компанія раніше анонсувала відкриття відділень ще у двох країнах — Німеччині та Румунії. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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