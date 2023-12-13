Протягом останньої доби російські війська тричі обстрілювали територію Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Вчора, 12 грудня, об 11:00 та сьогодні, 13 грудня, о 04:15 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також вночі, 13 грудня, о 04:02 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Інформація про пошкодження уточнюється. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 11 та 12 грудня РФ чотири рази обстріляла Очаків. Пошкоджено житлові будинки, лінії електромереж, газопостачання та комунікацій.