У середу, 13 грудня, поліція Києва проводить обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА.
Про це повідомляє МВС України.
«Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (частина 2 статті 367 КК України)», — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.
Зазначимо, що з 8 грудня у Києві на півроку зупинили рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для термінового проведення ремонту перегінного тунелю. Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. За словами мера міста Віталія Кличка, озвучений термін ремонту — попередній: закриті станції можуть відкрити як раніше, ніж за півроку, так і пізніше.
Раніше повідомлялося, що в межах декомунізації на станції метро «Вокзальна» у Києві почали маскувати декоративні рельєфні щити з зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки.
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У середу, 13 грудня, поліція Києва проводить обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА.
Про це повідомляє МВС України.
«Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (частина 2 статті 367 КК України)», — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.
Зазначимо, що з 8 грудня у Києві на півроку зупинили рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для термінового проведення ремонту перегінного тунелю. Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. За словами мера міста Віталія Кличка, озвучений термін ремонту — попередній: закриті станції можуть відкрити як раніше, ніж за півроку, так і пізніше.
Раніше повідомлялося, що в межах декомунізації на станції метро «Вокзальна» у Києві почали маскувати декоративні рельєфні щити з зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|