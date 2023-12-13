У середу, 13 грудня, поліція Києва проводить обшуки в «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА.

Про це повідомляє МВС України.

«Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (частина 2 статті 367 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.

Зазначимо, що з 8 грудня у Києві на півроку зупинили рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для термінового проведення ремонту перегінного тунелю. Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. За словами мера міста Віталія Кличка, озвучений термін ремонту — попередній: закриті станції можуть відкрити як раніше, ніж за півроку, так і пізніше.

Раніше повідомлялося, що в межах декомунізації на станції метро «Вокзальна» у Києві почали маскувати декоративні рельєфні щити з зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки.