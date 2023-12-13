На Миколаївщині станом на 11 грудня показник захворюваності на ГРВІ та COVID-19 становить 317,3 на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр здоров'я та профілактики захворювань МОЗ.

Зазначається, що за тиждень захворіло 3 462 особи на ГРВІ та на COVID-19 – 408, що на 34,7% більше за аналогічний показник минулого тижня. Проте, перевищення епідпорогу не зареєстровано, на сьогодні рівень захворюваності є нижчим від епідпорогу на 34,3%.

Зокрема, хворіють переважно особи віком від 65 років і не вакциновані протягом останніх 12 місяців.

Протягом останнього тижня, 49 тижня госпіталізовано 166 осіб, які захворіли на грип та ГРВІ,79 осіб із COVID-19. З них до відділень реанімації та інтенсивної терапії – 4 особи.

Варто додати, що летальні випадки через грип не зареєстровані. Натомість від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19 у Миколаївській області з початку епідсезону померло 19 осіб, зокрема 2 – протягом останнього тижня. В основному померлими були особи віком від 65 років і невакциновані.

Нагадаємо, у Миколаєві минулого року від грипу щепили більше 3,5 тисяч містян. Цьогоріч питання щеплення вже актуальне, адже з приходом холодів очікують підвищення захворюваності на грип.