Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.

У ДПСУ додали, що від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію. Попередньо, на в'їзд прийматимуть по два автомобілі за годину.

Раніше повідомлялося, що Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім зернових, заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.

Станом на 24 листопада українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі.