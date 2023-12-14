Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Зазначається, що станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.
У ДПСУ додали, що від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію. Попередньо, на в'їзд прийматимуть по два автомобілі за годину.
Раніше повідомлялося, що Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім зернових, заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої.
Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».
Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.
24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.
Станом на 24 листопада українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі.
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Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Зазначається, що станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.
У ДПСУ додали, що від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію. Попередньо, на в'їзд прийматимуть по два автомобілі за годину.
Раніше повідомлялося, що Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім зернових, заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої.
Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».
Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.
24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.
Станом на 24 листопада українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі.