В Японії поблизу острова Хоккайдо на поверхню води спливло понад 1,2 тисячі тонн сардин та скумбрії.

Однак причини наразі невідомі, пише «УП. Життя» з посиланням на західні ЗМІ.

Мертві японські лускаті сардини виявили на узбережжі Тихого океану, поблизу рибальського порту Хакодате.

Місцева влада закликає не вживати рибу.

Тим часом рибу намагаються зібрати, щоб уникнути екологічних проблем.

Причину, яка б могла спровокувати викид риби на мілину, наразі не встановили. Водночас, на думку експертів, сардини могли опинитися на мілині через переслідування хижаків.

Також причиною загибелі може бути температура води, кажуть місцеві представники рибної служби.

Деякі ЗМІ, зокрема Daily Mail, почали поширювати теорії, що на загибель риби вплинув викид очищеної води з атомної електростанції «Фукусіма-1».

Зазначається, що тонни рибин почало викидати на берег майже через чотири місяці після того, як станція почала скидати воду з АЕС у Тихий океан.

Раніше міжнародне агентство з атомної енергії повідомляло, що скидання води матиме «незначний радіаційний вплив на людей і навколишнє середовище».

«Ми стурбовані необґрунтованою інформацією», — сказав представник японського агентства рибальства, ім’я якого не називають.

За його словами, зображення риби поширювалися в соціальних мережах — багато з них супроводжувалися «теоріями змови щодо Фукусіми».

«Не було виявлено жодних відхилень у результатах моніторингу води. Ми стурбовані розповсюдженням інформації, яка не ґрунтується на наукових доказах», — заявили в агентстві рибного господарства.

Нагадаємо, у 2017 році у Новій Зеландії на берег викинулися сотні китів.