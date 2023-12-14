Міністерство закордонних справ Румунії у четвер, 14 грудня, викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна після падіння російського безпілотника на території країни.

Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на заяву відомства.

«МЗС висловлює рішучий протест у звʼязку з інцидентом, спричиненим неконтрольованим падінням безпілотника, який використовувався в атаці на українську портову інфраструктуру в ніч з 13 на 14 грудня, в безлюдному периметрі, розташованому приблизно за чотири кілометри вище за течією від міста Грінду», — йдеться в заяві.

У відомстві заявляють, що «це є новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву».

«Міністерство закордонних справ наполегливо вимагає припинення неодноразових нападів на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальної ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації, в тому числі на кордоні між Румунією та Україною. Міністерство закордонних справ вкотре заявляє про рішуче засудження цих атак проти цивільних обʼєктів, які порушують норми міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини», — йдеться в повідомленні МЗС.

Як відомо, МЗС проводить консультації з союзниками по НАТО щодо подій на кордоні між Румунією та Україною, включаючи сьогоднішній інцидент.

«Крім того, Міністерство закордонних справ викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 грудня, коли Росія масовано атакувала дронами портову інфраструктуру на півдні України, на території Румунії впав російський безпілотник.